Voetbal: JO16-1 RKDES kampioen eerste klasse

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag speelde de JO16-1 van RKDES tegen DEM hun kampioenswedstrijd. Met een 3-1 overwinning werd het Kudelstaartse team in de eerste klasse kampioen! De JO16-1 haalt al jaren hele goede resultaten in de eerste en in de hoofdklasse. Het team voetbalt al jaren met elkaar en is een echt vriendenteam. Dat plezier leidt tot prestatie blijkt uit het feit dat het team maar liefst 25 punten uit 10 wedstrijden wist te scoren. Waarbij ook nog eens iedere speler uit het team heeft gescoord, ook de keeper wist uit een penalty het net te raken! Met het scorend vermogen zit het dus wel goed wat ook blijkt uit 30 doelpunten in 10 wedstrijden.

Het kampioenschap is naast een teamprestatie ook een verenigingsprestatie geweest. Door blessures moest er veelvuldig gebruik worden gemaakt van invallers uit de JO15-1 en JO18-1. Ook hier liet RKDES zien dat je Door Eendracht Sterk bent. De JO16-1 gaat volgend jaar wederom voor het kampioenschap om er zo drie op een rij te scoren. De coaches zijn al bezig om zich op dit seizoen voor te bereiden en roeren zich op de transfermarkt.