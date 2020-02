Voetbal: H.B.O.K. overklast FC Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 8 februari had FC Aalsmeer H.B.O.K. op bezoek aan de Beethovenlaan en dit team wist Aalsmeer te overklassen met wervelend voetbal. Aan de uiteindelijke 0-3 overwinning viel niets af te dingen. De FC mocht nog blij zijn met deze stand.

Al in de tweede minuut was het raak. Te traag ingrijpen van de Aalsmeer defensie bracht Max Sajet in scoringspositie en was Nick van der Wiel kansloos: 0-1. Nog geen minuut later haalde Burak Sitil de bal van de doellijn en mocht Aalsmeer nog hopen op een betere stand van zaken. Helaas, het zat er niet in. Aalsmeer werd bij tijd en wijle weggespeeld en kwam aanvallend de eerste 15 minuten niet in de buurt van de H.B.O.K. keeper Joey Potveer. Vooral de buitenspelers Bud Water en Mostapha el Aamrani gleden herhaaldelijk hun tegenspelers voorbij. Het was aan Nick van der Wiel te danken dat de stand tot de 30ste minuut nog steeds 0-1 was.

H.B.O.K. liet zien met dit voetbal de regelrechte kampioenskandidaat te zijn. Zwakke plekken waren in dit team niet te zien. De snelheid van handelen en de scherpte waren te veel voor de FC Aalsmeer. Vanaf minuut 30 liet Aalsmeer zich meer zien, maar echt gevaarlijk werden zij niet. Een vrije trap in de 36ste minuut op de rand van het strafschopgebied werd door Bud Water goed ingeschoten, maar weer was Nick van der Wiel de toestand meester. De eerste kans voor Aalsmeer uit een corner in de 42ste minuut was de kopbal van Daan Vaneman net over. En het bleek later ook de enige kans te zijn deze middag. De FC mocht na 45 minuten spelen zijn handen dicht knijpen met de 0-1 stand.

De tweede helft was nog maar net begonnen of Nick van der Wiel moest zijn kwaliteiten tonen na een grove fout achterin. Aalsmeer deed zijn best, maar het was niet genoeg om H.B.O.K. te verontrusten. Wissel 57ste minuut: Deo Sinduhije voor Daan Vaneman. Dat keeper Nick van der Wiel de uitblinker was bij Aalsmeer zegt al genoeg. Een aanval uit het boekje van H.B.O.K. in de 66ste minuut werd door Omar el Aamrani afgemaakt, 0-2 en was het over en uit voor Aalsmeer. Wissel 69ste minuut: Nassim Zohair voor Burak Sitil en Jordy de Groot voor Mark Ruessink. Het mocht allemaal niet baten.

Het werd zelfs nog 0-3 in de 81ste minuut toen de gehele achterhoede werd uitgespeeld en Bud Water raak schoot. De goed leidende scheidsrechter Pedro Raven vond het na 90 minuten genoeg. Zaterdag 15 februari speelt FC Aalsmeer (zat.) uit tegen Nita uit Nieuwer Ter Aar. Locatie Doude van Troostwijkstraat 1, 3626 AT Nieuwer Ter Aar. Aanvang wedstrijd 14.30.

Vanwege storm Ciara waren op zondag 9 februari alle voetbalwedstrijden geannuleerd. FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart hadden dus onverwacht een vrije dag. Vooralsnog is niet bekend wanneer de wedstrijden ingehaald gaan worden.

Jack van Muijden

Foto: www.kicksfotos.nl