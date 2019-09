Voetbal en handbal kijken dit weekend

Aalsmeer – Tussen alle feestelijke activiteiten in Aalsmeer met de Feestweek en de Pramenrace wordt er dit weekend natuurlijk ook gewoon gesport. Voor de handballers en voetballers wachten zaterdag en zondag belangrijke wedstrijden.

Het eerste van voetbalvereniging FCA krijgt zaterdag 14 september het Kwakelse KDO op bezoek. De wedstrijd op het sportcomplex aan de Beethovenlaan begint om 14.30 uur.

Heren 1 van Greenpark Aalsmeer handbal wacht zaterdag de volgende wedstrijd in de Belgische Nederlandse competitie, de BeNe League. Tegenstander is het bekende Kras Volendam. De wedstrijd begint om 19.15 uur en wordt thuis, in De Bloemhof aan de Hornweg, gespeeld. Zowel bij de voetbal als bij de handbal zijn supporters van harte welkom.

Zaterdag geen tijd, maar wel liefhebber van voetbal kijken? Geen probleem, dan zondag 15 september langs de lijn. Het eerste van FC Aalsmeer neemt het deze dag thuis aan de Beethovenlaan op tegen Badhoevedorp. Het fluitsignaal voor start wedstrijd klinkt om 14.00 uur.

Wie RKDES Kudelstaart wil zien voetballen moet zondag de gemeentegrenzen over. RKDES gaat op bezoek bij Sporting Martinus in Amstelveen. Aanvang wedstrijd is 14.00 uur.

Veel sportplezier dit weekend!