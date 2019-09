Voetbal: Daan schiet FCA naar bekerwinst

Aalsmeer – Zaterdag 7 september speelden de FCA boys 17-2 thuis hun eerste beker wedstrijd tegen de boys van Argon 17-2 uit Mijdrecht. Na de aftrap werd het al snel duidelijk dat deze wedstrijd een fikse bikkel partij zou worden, want de teams gingen er stevig tegenaan. Het spel golfde heen en weer met kansen voor beide doelen. In de 26e minuut werd de Argon keeper door de FCA aanvallers onder vuur genomen. De Argon keeper kon de schoten nog pareren totdat de bal voor de voeten van de slimme FCA aanvaller Daan kwam die ruimte vond en met een prachtig schot het Argon net liet bollen: 1-0. Dit was ook de ruststand.

Na de rust werd de FCA defensie meteen verrast door een snelle Argon aanval die resulteerde in de gelijkmaker: 1-1. De FCA boys waren hierdoor niet van slag en bikkelde er lustig op los. Ook de Argon boys bleven knokken voor de winst. Menig hachelijke situatie voor beide doelen werden door de goed spelende verdedigingen opgelost.

In de 30e minuut een FCA scrimmage voor het Argon doel. Een afgeslagen bal kwam voor de voeten van FCA aanvaller Daan en met een prachtige boogbal verraste Daan de Argon keeper en werd Daan met twee super goals in deze wedstrijd de matchwinnaar. Eindstand: 2-1 voor FC Aalsmeer.

Foto: De goed spelende FCA linksback Ryan blokt een Argon aanvaller.

Verslag en foto: Ruud Meijer