Voedselbos Kudelstaart zoekt klussers

Kudelstaart – Voedselbos Kudelstaart doet mee aan de landelijke actie NLdoet op vrijdag 15 maart van 9.00 tot 16.00 uur. De container heeft een likje verf nodig en moet opgeruimd worden, want een deel van deze opslag is bestemd als kantine en het is dé plek voor bezoekers en vrijwilligers om te schuilen bij onverwachte buien. Wat zou het fijn zijn als dat een fris en fleurig onderkomen wordt. De paden moeten opgevuld worden, zodat in het komende seizoen gasten met droge voeten langs al het leuks en lekkers kunnen wandelen. Er groeit en bloeit namelijk een heleboel en dat is bestemd voor iedereen in de omgeving.

Dus, Voedselbos Kudelstaart heeft handen nodig die een verfkwast kunnen hanteren en spierballen die de houtsnippers over de paden kunnen verdelen. Welk weer het ook wordt, de vaste vrijwilligers van het Voedselbos verwelkomen alle NL-doeners met warmte en gezelligheid, koffie met koek en een lekker broodje voor tussen de middag. Doe ook mee, aanmelden kan via www.nldoet.nl of stuur een mailtje naar: voedselboskudelstaart@gmail.com. Het Voedselbos heeft geen eigen adres, maar ligt aan het Corrie Vonkpad in Kudelstaart.