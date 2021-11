Voedselbos Kudelstaart komt op stoom

Kudelstaart – De voedselbos-trein begint op stoom te komen. Het is net een maand geleden dat Stichting Voedselbos Kudelstaart is opgericht en de ontwikkelingen zijn in volle gang. Deze week wordt de grond aan het Cabaretpad voor de tweede maal bewerkt en als dat is gebeurd, is het terrein klaar voor beplanting. Het voedselbos wordt het grote zusje van schooltuin de Smikkeltuin die op hetzelfde terrein is gevestigd. De schooltuin is al een paar jaar productief en wordt prachtig onderhouden door enthousiaste vrijwilligers die, naast het onderhoud, ook tijd vrij maken om regelmatig de leerlingen van de Antoniusschool en de OBS wegwijs maken in wat de teelt van aardappels en groenten allemaal inhoudt.

Beplantingsplan

Het voedselbos is nog in de beginfase, maar het beplantingsplan ligt klaar en het eerste assortiment is besteld. De doelstelling van het voedselbos is te kweken volgens de permacultuur en dat houdt in dat er een grote diversiteit aan bomen, struiken en kruiden worden geplant die elkaar in stand houden en versterken. Op biologische wijze, zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmatige toevoegingen. Bijzondere rassen, van hoog tot laag, zullen straks in het voedselbos te vinden zijn, zoals de uiensoepboom, de walnoot, beuken, de tamme kastanje, keizersboom en de boternoot. Dat zijn de hoge soorten; in de lagere rassen maken verschillende appel- peren- kersen- en pruimenbomen en een variëteit aan bessenstruiken onderdeel uit van het assortiment. In december dit jaar staan er al vijftig soorten in het voedselbos. Binnen drie jaar wil de stichting 150 verschillende gewassen planten.

Vrijwilligers gezocht

Het heeft letterlijk nogal wat voeten in aarde voordat alles gerealiseerd is.

Dat kan de stichting natuurlijk niet alleen en daarom is zij op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn mee te werken om het voedselbos verder te ontwikkelen. Op zaterdag 27 november is de eerste plantdag en dan zijn een paar helpende handen van harte welkom. Op die dag gaan de eerste planten de grond in, zodat het er al een beetje fraai uitziet als op vrijdag 10 december wethouder Wilma Alink het Voedselbos Kudelstaart officieel komt openen door het planten van een boom. Wie zich aan wil melden als vrijwilliger kan een mail sturen naar: voedselboskudelstaart@gmail.com