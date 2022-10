Voedselbank verzamelt Vega-cadeaukaarten

Aalsmeer – Veel supermarkten doen hun best om voedselverspilling en te grote voorraden tegen te gaan. Dat is goed nieuws voor het terugdringen van de voedselverspilling, maar niet voor de Voedselbank. De pakketten worden kleiner en daardoor moet de Voedselbank nieuwe wegen vinden om aan voedsel voor klanten te komen.

Vorige jaren was het inzamelen van de AH-Vega-cadeaukaarten van de Postcodeloterij een groot succes, vooral dankzij een erg actieve vrijwilligster in de gemeente. Dat succes wil de Voedselbank Aalsmeer Kudelstaart graag dit jaar herhalen. Inwoners die de kaart zelf niet aan gebruiken, worden gevraagd deze te activeren en te doneren aan de Voedselbank. Met iedere Vega-cadeaukaart kan voor 12,50 euro aan goede producten gekocht worden. Voor het aanvullen van de voedselpakketten is dat erg welkom.

De geactiveerde (!) kaarten voor de Voedselbank inleveren kan bij de volgende adressen: Burggravenambacht 1 in Kudelstaart en in Aalsmeer bij Fuutlaan 44, Goudenregenstraat 29 en Clauslaan 12.