Voedselbank De Ronde Venen bedankt vrijwilligers en donateurs

De Ronde Venen – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Voedselbank werden alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt voor hun inzet en bijdrage in 2024. Dankzij hun tijd, energie en warme betrokkenheid was de Voedselbank elke week geopend. Ook de gemeente De Ronde Venen bedankte de vrijwilligers voor hun bijdrage aan de armoedebestrijding in onze gemeente en stelde een presentje beschikbaar voor de vrijwilligers.

In 2024 is het aantal cliënten redelijk stabiel gebleven, maar het is wel een lager aantal dan in 2023. De voedselinstroom varieerde sterk, waardoor er meer verse producten ingekocht moesten worden. Dankzij de donaties die het hele jaar door werden ontvangen was dit mogelijk. Tijdens de Sinterklaas- en Kerstperiode ontving de Voedselbank extra speciale financiële en product donaties. Daardoor kon er aan alle cliënten een rijk gevulde tas met feestelijke producten overhandigd worden.

De voedselbank bedankt al haar donateurs die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan de activiteiten van 2024. Een woordvoerder: “Het is hartverwarmend te ervaren dat de Rondeveense gemeenschap het werk van de Voedselbank zo omarmt en ondersteunt.”

Overeenkomst

Zoals al eerder gemeld, heeft de Voedselbank met de gemeente DRV een intentie overeenkomst getekend om mogelijk te verhuizen naar het pand aan de Rondweg, bekend als het Werkcentrum. De plannen zijn gemaakt, de vergunning en overeenkomsten zijn in de afrondende fase. Wel dient een deel van de financiering nog opgehaald te worden.

Ook de gemeente De Ronde Venen sprak heeft haar waardering uitgesproken en verraste de vrijwilligers met een attentie. Hoewel het aantal cliënten in 2024 stabiel bleef en lager was dan in 2023 kende de voedselvoorziening uitdagingen door fluctuerende instroom. Dankzij gulle donaties kon de Voedselbank echter aanvullende verse producten inkopen. Tijdens de feestdagen werden er extra producten en financiële middelen geschonken, waardoor cliënten een rijk gevulde feesttas ontvingen.

Vragen of meer informatie? Neem dan contact op via voorzitter@voedselbankderondevenen.nl.

Foto is aangeleverd.