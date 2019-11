Vlammende Flamenco met gitarist Yorgos Valiris

Aalsmeer – Inmiddels een winterse traditie in Bacchus: Flamenco verdrijft de decemberkou met gitarist Yorgos Valiris, zangeres Erminia Fernandez Cordoba en danseres Romina Toroz op zaterdag 7 december.

In Aalsmeer woont al jaren een groot kunstenaar, gewoon aan de ‘klucht’ van de Ophelialaan: de virtuoze flamencogitarist Yorgos Valiris. Hij werd geboren in 1958 in Athene, Griekenland, in een familie van musici. Zijn relatie met de gitaar begon op zijn vijftiende levensjaar. Bewogen door flamenco-muziek, ging hij in 1982 naar Sevilla, waar hij drie jaar de kunst van het flamenco-gitaarspelen leerde van mensen, zoals Juan del Gastor, Carlos Herredia, Rafael Riqueni, en vooral Pedro Bacan. Van Juana Amaya en Farucco leerde hij flamencodansen te begeleiden.

Erminia Fernández Córdoba brengt al jaren ongeëvenaarde flamencozang in Nederland. Geboren in 1980 in La Plata, Argentinië met een Nederlandse moeder en Argentijnse vader. Ze was één jaar oud toen ze naar Alicante verhuisde. Als achttienjarige kwam ze naar Nederland en studeerde Latin-zang aan het Rotterdams conservatorium. In het jaar 2000 begon ze met flamencozang en vrijwel meteen begon ze met optredens in dit genre, samen met haar huidige man, flamencogitarist Arturo Ramón. Ze heeft opgetreden met onder andere: Het Internationaal Danstheater, Het Brabants Orkest, Het Metropole Orkest en De Uitdaging.

Romina Toroz is ‘muy flamenca’. Ze danst in de pure flamencostijl, pittig en vol passie. Jarenlang heeft Romina workshops en privélessen gevolgd in Sevilla, Madrid en Parijs. Haar belangrijkste leraren zijn Juana Amaya en maestro El Farruquito.

Vlammende Flamenco in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdag 7 december om 21.00 uur. Toegang: 15 euro. Inlichtingen bij Reinoud Staps via 0297-325304. Kaartjes reserveren is een aanrader en kan via www.cultureelcafebacchus.nl