Vlaggenmast buigt voor storm

Uithoorn – De Uithoornse brandweer is woensdagavond omstreeks 20.45 uur opgeroepen naar de Koningin Maximalaan in Uithoorn voor een stormschade. Aan het brugwachtershuisje van de Prinses Irenebrug hing een vlaggenmast op half elf. De brandweer heeft in de storm de vlaggenmast verwijderd voordat deze helemaal er af zou waaien. De mast is voorlopig op de grond gelegd en vastgebonden aan de brugleuning tot deze terugggeplaatst kan worden. De brug is gedurende de werkzaamheden van de brandweer korte tijd in beide richtingen afgesloten geweest.

Foto: VLN Nieuws – Vivian Tusveld