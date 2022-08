Vivace en Soundsation starten repetities

Aalsmeer – Op dinsdag 30 augustus start Vrouwenkoor Vivace weer met de repetities in het Dorpshuis van Kudelstaart. Van 9.30 tot 11.30 uur wordt er iedere dinsdag gezongen met tussendoor een gezellige koffie en thee pauze. Het koor bestaat uit bijna 40 leden en er wordt een heel gevarieerd repertoire gezongen. Op zondag 25 september treedt Vivace op tijdens het Korenfestival in de Rustende Jager te Nieuw-Vennep onder de deskundige leiding van dirigente Irma Zethof. Nieuwe leden zijn van harte welkom, misschien iets voor u? Kom vrijblijvend meezingen of luisteren bij een repetitie!

Popkoor Soundsation

Dinsdag 30 augustus start ook popkoor Soundsation na een zomerse vakantie de repetities weer op. De oefenavonden onder leiding van dirigente Greetje de Haan vinden wekelijks op dinsdag plaats in The Beach aan de Oosteinderweg 243a van 20.00 tot 22.00 uur.

Het koor gaat meteen van start met oefenen voor het Soundsation kerstconcert op zondagmiddag 11 december. Daarnaast gaat het koor nieuwe nummers repeteren, die ten gehore gebracht gaan worden tijdens twee grote concertdagen volgend jaar (2023) op 13 en 14 oktober in The Beach. En tussendoor gaat Soundsation het land in voor wat kleine optredens, waaronder enkele korendagen. Nieuwsgierig geworden? Nieuwe zangers en zangeressen zijn welkom. Kijk voor meer informatie op www.soundsationaalsmeer.nl.

Foto: Popkoor Soundsation met dirigente Greetje de Haan. Foto: Ria Scheewe