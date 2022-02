Visit Aalsmeer vergroot bereik naar 5,5 miljoen

Aalsmeer – In 2021 bereikte Visit Aalsmeer 5,5 miljoen mensen! Dit is fors meer dan in 2020, toen bereikten Visit Aalsmeer 2,6 miljoen mensen. Uiteraard hadden de campagnes #KoopMeerLokaal en ‘Wild Aalsmeer’ een groot aandeel in dit het bereik.

In het tweede door het coronavirus getekende jaar met beperkende maatregelen voor recreatie en toerisme vervolgde Visit Aalsmeer de succesvolle #KoopMeerLokaal campagne. Daarnaast werd in juli 2021 de campagne ‘Wild Aalsmeer’ gelanceerd. In een ruim 10 minuten durende video kreeg iedereen te zien hoe mooi de natuur in, op en rond de Westeinderplassen in Aalsmeer is.

Extra stimulans

Wethouder recreatie en toerisme Robert van Rijn: “Ik ben trots op de bereikte resultaten. We hebben met de campagne #KoopMeerLokaal ruim 1,2 miljoen weergaven en een bereik van ruim 500.000 mensen behaald. Hiermee heeft Visit Aalsmeer met hulp van Nieuw Ondernemend Aalsmeer een extra stimulans gegeven aan de plaatselijke middenstand. Daarnaast was de campagne Wild Aalsmeer een groot succes met 3,1 miljoen bereikte mensen en 4,9 miljoen weergaven. De video is nog steeds te zien op www.visitaalsmeer.nl en is een echt aanrader voor inwoners, waterrecreanten en bezoekers van Aalsmeer.”

1,9 miljoen bereik en 2,1 miljoen weergaven

De website Visit Aalsmeer en de posts en stories op de sociale media kanalen Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter zijn belangrijk voor de promotie van Aalsmeer. In 2021 was het totale bereik van de website en de social mediakanalen samen 1.940.980 mensen, het aantal weergaven schoot dik door de 2 miljoen heen.

Door gebruik van de hashtag #VisitAalsmeer droegen veel mensen bij aan de groei van de online mediakanalen van Visit Aalsmeer en daarmee ook aan de bekendheid van Aalsmeer. Visit Aalsmeer is het toeristische en recreatieve merk van de Gemeente Aalsmeer. Meer informatie op www.visitaalsmeer.nl.