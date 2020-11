“Vinkeveense Plassen verdienmodel of collectief belang?”

Vinkeveen – Het bewonersplatform InVinkeveen zet een aantal kanttekeningen bij de planvorming rond de Vinkeveense Plassen. Volgens het platform heeft het jarenlange gedoogbeleid met betrekking tot illegale bouwsels op de legakkers, het nagenoeg ontbreken van toezicht op naleving van leefregels (zoals snelvaren) en het structureel ontbreken van onderhoud van legakkers en zandeilanden geleid tot een sfeer waarbij het lijkt dat alles kan en mag. “Het is lastig gebleken om alle betrokkenen op één lijn te krijgen”, aldus platformlid Nico Veenman van InVinkeveen. “Individuele en commerciële belangen botsen met plannen die zich meer richten op de collectieve waarde van het gebied. Onze gemeente is de eerstverantwoordelijke partij om hierin een goede balans te zoeken. Naast het opstellen van een solide en evenwichtig bestemmingsplan, met zo nodig weloverwogen overgangsmaatregelen, zal er tevens aandacht moeten zijn voor de reeds bestaande oneffenheden.”

Toekomst

In de optiek van InVinkeveen zijn in de besprekingen tussen de diverse stakeholders een aantal belangrijke onderwerpen naar de toekomst geschoven. Als voorbeelden worden de rol van de zandeilanden met betrekking tot veiligheid, het specificeren van de illegale bebouwing welke in de toekomst gelegaliseerd zou kunnen worden, het eventueel toevoegen van bebouwing en de organisatie van het toezicht op de regels genoemd. “De gemeente staat kort voor de keuze voor een fundamentele richting. Zijn de plassen slechts een korte termijn verdienmodel van een paar ondernemers of is het een collectieve waarde voor ons allen?” zo vraagt Veenman zich af.