De Vinken E1 wederom kampioen!

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag speelde de E1 van korfbalvereniging De Vinken de vijfde wedstrijd in de najaarscompetitie uit bij ESDO in Kockengen. Bij winst kon de E1 opnieuw kampioen worden, net als in de voorjaarscompetitie. ESDO E1 kon bij winst nog op gelijke hoogte komen met De Vinken E1, maar de spelers Valentina van Eenennaam, Lotte Kortz, Indy Spiering, Sem Berkelaar, Sam Hurkmans en Jeroen de Rooij gingen er natuurlijk alles aan doen om dat te voorkomen. De thuiswedstrijd was met 13-0 gewonnen dus dat gaf vertrouwen.

Het was zaterdagochtend koud en winderig en dat leek invloed te hebben op de spelers van De Vinken. Het spel was slordig en een klein misverstand aan de kant van De Vinken leverde ESDO de openingstreffer op. Gelukkig had Valentina daarna twee trefzekere schoten wat de stand op 1-2 bracht. Daarna liep het aan beide kanten wat minder. Er werd door de spelers wel veel geschoten maar alle schoten misten de korf. Wellicht dat de harde wind daar oorzaak van was. De stand bleef in ieder geval tot de rust 1-2.

Na de limonade in de rust was het spel ook in de tweede helft nogal onrustig, maar het scoren ging beter. Sam scoorde met mooie schoten de 1-3 en 1-4. Even leek ESDO weer terug te komen toen ze de 2-4 scoorden, maar een paar snelle aanvallen van De Vinken resulteerden in doelpunten waarmee de Jumboploeg afstand nam van ESDO. Scores van Jeroen, Sam en Valentina leverden een einduitslag op van 2-8. Na afloop waren er bloemen voor de kampioenen! Coach Jeroen Hurkmans en trainer Mark de Rooij kunnen wederom trots zijn op hun pupillen.