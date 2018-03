Korfbal: De Vinken D1 ongeslagen kampioen

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag speelden de D1 pupillen van korfbalvereniging De Vinken hun laatste zaalwedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd tegen de D2 van het Culemborgse SGV mocht voor de nog ongeslagen Vinkeveners geen probleem zijn. Uit werd namelijk al met 3-16 gewonnen.

Probleemloos was het ook deze zaterdag. Het team met Meru van Langen, Jasmijn Tabor, Kate Baartmans, Ilse Vis, Emily Alden, Zianne Zoomer, Sofie Kortz en Jarne v/d Wijngaard wist net als in de uitwedstrijd zestienmaal te scoren. Met de uiteindelijke 16-2 overwinning tilde deze talentvolle jeugd het eigen doelsaldo naar 129-46.

Alle wedstrijden werden ruim gewonnen, waarvan de helft – bijna alle uitwedstrijden – zelfs met dubbele cijfers. In de thuishal kwam de D1 nog niet boven de toen doelpunten, maar in deze laatste wedstrijd werd alles uit de kast gehaald en kon het publiek getrakteerd worden op een vrolijk doelpuntenfestijn. Net als in het najaar op het veld was het kampioenschap binnen.

Foto: De kampioenen v.l.n.r. Meru, Jasmijn, Kate, Ilse, Emily, Zianne, Sofie en Jarne te midden van trainers en begeleiders.