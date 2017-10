De Vinken C1 kampioen!

Vinkeveen – De Vinken C1 speelde afgelopen zaterdag in Mijdrecht de return tegen Atlantis C3. Tot nu toe hadden de meiden van de Jumbo C1 alle wedstrijden gewonnen en bij winst op Atlantis zouden ze kampioen zijn. De thuiswedstrijd tegen Atlantis werd destijds echter nipt gewonnen met 7-6, dus het was nog maar helemaal de vraag of dat zou gaan lukken. Het weer zat ook niet mee: het was koud en nat dus voor zowel spelers als toeschouwers was het verre van aangenaam.

De Vinken C1 startte met Isabel van der Horst, Ellen de Rooij, Kasia Verheul, en Nikkie Verlaan in de aanval en Katie Green, Marit van Kreuningen, Fenna Rijdes, en Kim Zieltjens in de verdediging. De start van de wedstrijd was voor Atlantis: zij scoorden als eerste.

Al vrij snel echter werd de stand gelijk getrokken door een mooi schot van Ellen waarna de vakken wisselden. Door goed samenspel wisten de meiden van de C1 mooie kansen te creëren, die Kim en Kasia wisten te benutten. Dit resulteerde in een Vinkeveense voorsprong van 1-4.

Na rust mochten de meegereisde reserves invallen: Bud van der Vliet en Abel van Kreuningen. Atlantis kwam terug op 2-4 maar de C1 had de smaak te pakken: Marit en Abel scoorden de 2-5 en 2-6. Atlantis gaf zich echter niet zo maar gewonnen en pakte met regelmaat een doelpuntje mee. Toch was dit niet voldoende en scores van Kasia en Isabel brachten de einduitslag op 5-8.

De Vinken C1 is kampioen ….