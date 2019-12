Vijftig jaar kinderkoor De Kudelkwetters

Kudelstaart – Zondag 8 december vierde kinderkoor De Kudelkwetters uit Kudelstaart haar 50 jarig jubileum. Het was een feestelijke viering in de Sint Jan Geboorte kerk met veel liedjes en een gebakje na afloop.

Het kinderkoor is ontstaan door de huishoudster van de toenmalige pastoor van Dijk. Het leek haar leuk om een viering op te luisteren met het gezang van kinderen. Zij is toen naar de school in Kudelstaart gegaan en heeft aan de kinderen uit de hoogste klassen gevraagd of ze mee wilden zingen. Op zondag 7 december 1969 zong dit koortje voor het eerst in de kerk. Meester Hoogenboom was de eerste dirigent van De Kudelkwetters.

Na hem volgden nog vele dirigenten en koorbegeleiders. Nu wordt het koor gedirigeerd door Paula Dogger. Leuk detail is dat Paula 50 jaar geleden ook al in het eerste koortje meezong.

Het kinderkoor telt nu zo een 18 leden en zingt elke maand een keer in de kerk. Daarvoor worden speciale gezinsvieringen gemaakt.

Reünie in maart

Na deze jubileumviering wil het koor ook nog een reünie viering houden op zondag 15 maart. Iedereen die in deze 50 jaar in het kinderkoor heeft meegezongen is uitgenodigd om in deze viering mee te zingen. Houdt hiervoor deze krant en de Facebookpagina van kinderkoor De Kudelkwetters in de gaten.