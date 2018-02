Vijfde editie Aalsmeer Flower Festival

Aalsmeer – Op zaterdag 16 en zondag 17 juni wordt de vijfde editie van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Het evenement laat bloemen en planten op hun mooist zien en verrast bezoekers met toepassingen in kunst en cultuur, design en food.

Twee locaties

Aalsmeer Flower Festival speelt zich dit jaar af op twee locaties in Aalsmeer. Het aantal locaties is ten opzichte van voorgaande jaren verminderd. Door activiteiten te concentreren en op twee mooie plaatsen onder te brengen, denkt de organisatie voor nog meer spektakel te kunnen zorgen. Er zijn activiteiten voor jong en oud, demonstraties, workshops, bijzondere tentoonstellingen en er is live muziek en lekker eten en drinken. Het festival viert in 2018 het eerste lustrum en dat staat garant voor een extra feestelijk tintje. In de voormalige veiling Bloemenlust (nu The Beach, Oosteinderweg) beelden arrangeurs het feestthema uit in bloemenarrangementen.

Hana Ike Battles

Hier vinden ook de Hana Ike Battles plaats: korte, snelle wedstrijden tussen bloemstylisten naar Japans voorbeeld. Speciaal voor het festival komen twee Japanse toparrangeurs naar Aalsmeer, waar zij de strijd aanbinden met Nederlandse bloemsierkunstenaars. Kinderen en volwassenen kunnen in Bloemenlust ook aanschuiven voor allerlei workshops. Daarnaast zijn er presentaties van kunstenaars, het groene onderwijs en sierteeltbedrijven en kunnen bezoekers een rondleiding volgen door het oude veilinggebouw.

Rozen en veilingen

De andere locatie is tuinbouwmuseum de Historische Tuin, gelegen op een prachtige akker in Aalsmeer-Centrum (Praamplein). In het museum is tijdens het festival onder meer een tentoonstelling met de mooiste en nieuwste rozensoorten. In de veilingzaal worden publieksveilingen gehouden. Ook zijn er bijzondere optredens en exposities. In de kassen van het museum worden nog vele oude, geurende bloemsoorten gekweekt.

Aalsmeer Flower Festival is 16 en 17 juni van 11.00 tot 17.00 uur. Tickets kosten 7,50 euro per persoon en zijn het hele weekend geldig. Voor kinderen tot en met 14 jaar is de entree gratis. Met een ticket kan tevens gebruik worden gemaakt van de pendelbusjes tussen de locaties en van de watertaxi’s, die een vaartochtje maken van ongeveer een half uur van de ene naar de andere locatie.

Blooming Beach World

Aalsmeer Flower Festival wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland, Gemeente Aalsmeer, Stimuflori, Rabobank Regio Schiphol, Royal FloraHolland, Greenport Aalsmeer, Waterdrinker Aalsmeer en vele andere sponsors. Tijdens het Blooming Beach World Tour beachvolleybaltoernooi van 15 tot 18 maart in The Beach wordt het startschot gegeven voor de campagne van Aalsmeer Flower Festival 2018. Meer informatie: www.aalsmeerflowerfestival.nl.