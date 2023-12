Viering laatste werkdag in horecagelegenheden!

Aalsmeer – De jaarlijkse typisch Aalsmeerse traditie gaat vrijdag 29 december weer plaatsvinden. Diverse horeca openen de deuren op deze laatste werkdag om gezellig met een drankje met elkaar het jaar af te sluiten.

De laatste werkdag vieren kan al vanaf 11.00 uur bij Centennial op de Oosteinderweg, bij Sportzicht in de Sportlaan en bij de Praam in de Zijdstraat. Hier wordt de laatste werkdag extra luister bijgezet met optredens van de dj’s Jordy en Jay. Vanaf 14.00 uur zijn bezoekers welkom in De Gouweteen aan de Dreef (Hornmeer), The Beach aan de Oosteinderweg, Vleghaar in de Chrysantenstraat en Op de Hoek in Kudelstaart. Proosten op werkjaar 2023 kan ook in On the Rock op het Surfeiland vanaf 15.00 uur.

Wees niet verbaasd als rondom deze horecazaken heel veel fietsen staan. Ook een traditie: Op de fiets of lopend naar de laatste werkdag. Wel zo veilig en natuurlijk gaat de politie deze middag en avond controleren op rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Nieuwjaarsduik en plons

Een landelijke traditie is al vele jaren het jaar fris starten met een nieuwjaarsduik en/of -plons. En dat kan natuurlijk ook in Aalsmeer. Voor het tweede jaar wordt deze duik op maandag 1 januari georganiseerd bij het Surfeiland. Rond 11.30 uur wordt het startsein gegeven om de Westeinderplassen in te lopen of te duiken. Verzamelen om 11.00 uur voor de beste wensen en een warming-up. Het Oosterbad geeft al enkele jaren inwoners de gelegenheid om het jaar met een sportieve plons te beginnen. Het openluchtzwembad aan de Mr. Jac. Takkade 1 is een zogenaamde Unox-locatie, dus is er na afloop snert maar natuurlijk ook warme chocolademelk. Verzamelen op opwarmen vanaf 13.30 uur, waarna om 14.00 uur alle deelnemers het water in mogen springen. Overigens zijn er bij het Surfeiland na afloop ook warme drankjes verkrijgbaar. Gezien de aanvangstijden kunnen echte durfals op 1 januari zelfs twee keer het water in. Fijne jaarwisseling!