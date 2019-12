Viering laatste werkdag in Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande maandag 30 december wordt de inmiddels traditionele laatste werkdag weer gevierd in Aalsmeer. Volop gezelligheid in nagenoeg alle horecazaken in de gemeente! Hopelijk dit jaar wat minder lange rijen overal, want ook N201 is dit jaar van de partij en presenteert een mooi feestje in N201-stijl vol foute hits, meezingers en vette kneiters om het jaar met een klapper af te sluiten.

Op het podium Tiam en de Hete mannen die ook tijdens Bandjesavond afgelopen zomer in het Centrum de sfeer er lekker in kregen met hun repertoire vol foute coverhits van Spicegirls tot de Beatles en alles er tussenin. De nieuwe Aalsmeerse popsensatie Bjarn trakteert op soep met prik en afsluitend zal dj Norman Hauwert de voetjes van de vloer houden met alle hits uit de nineties, zero’s tot en met nu. N201 aan de Zwarteweg is open vanaf 18.00 uur tot in de kleine uurtjes, er is volop eten verkrijgbaar en de entree is gratis!

Borrelen en optredens

Ook restaurant-bar Centennial aan de Oosteinderweg 247 opent de deuren voor een gezellige laatste werkdag-borrel op maandag 30 december. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom. De toegang is gratis. Café Sportzicht in de Sportlaan trakteert eveneens op livemuziek. De zangers Michael en Edo komen deze laatste werkdag optreden. Sportzicht is open vanaf 15.00 uur en de toegang is gratis.