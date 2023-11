Vier Decennia Zingen met IKK United￼

Regio – Inter Kerkelijk Koor United – onder leiding van de bevlogen en bekwame pianist Rob van Dijk -heeft een aardig muzikaal jaar achter de rug. Zo heeft het koor in 2023 haar muzikale medewerking verleend tijdens verschillende kerkdiensten bij kerken en instellingen in de regio en daarbuiten. En als klap op de vuurpijl heeft ze meegedaan aan een goedbezochte Uithoornse korendag eind oktober in de Schutse. Binnen United is men momenteel druk bezig met de voorbereidingen van het jubileumconcert in maart 2024! Dan wordt 40 jaar zingen onder leiding van oprichter en inspirator Rob van Dijk op passende wijze gevierd. Op 9 januari 2024 bestaat het koor precies 40 Jaar! Wat ooit begon als jongerenkoor is in de loop der jaren uitgegroeid tot een hechte en volwassen groep zangliefhebbers. Een koor waarbij gezelligheid, saamhorigheid en vooral humor hoog in het vaandel staan. Dat gospelmuziek een van de muziekvormen is waar Rob zich door de jaren enorm mee heeft geassocieerd is terug te vingen in het afwisselende repertoire van United. Niet alleen omlijst Rob van Dijk het koorgezang met zijn fraaie pianospel maar hij ziet zeker ook nog kans om te dirigeren. Met een knikje hier of een subtiel handgebaar daar weet hij het koor te sturen, onderwijl goed-articulerend alle teksten meezingend. Een koorleider die al 40 jaar aan het roer staat van ´zijn´ schip. Mocht er belangstelling zijn om de sfeer een keer te komen proeven dan bent u welkom tijdens een repetitie. Het koor repeteert elke maandagavond van 20:00 – 22:00 uur in kerk De Schutse, Merodelaan 1 in Uithoorn.