Videoclub Aalsmeer verhuist naar Parochiehuis

Aalsmeer – Op maandag 26 september zullen de clubleden van Videoclub Aalsmeer worden ontvangen in een nieuwe locatie, de grote zaal van het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. In de zaal zijn projectie en geluid uitvoerig getest, zodat de gemaakte filmproducties in een goede kwaliteit bekeken kunnen worden.

Voorzitter Gerard van Schie: “We hebben vele jaren met plezier gebruik gemaakt van de zaal in Buurthuis Hornmeer. Echter, door de enorme hoogte van het puntdak was de geluidskwaliteit bij de films niet optimaal. De akoestiek in het Parochiehuis zal zeker bijdragen aan een betere geluidsbeleving omdat het plafond is voorzien van akoestische tegels. Ik was aanwezig tijdens het testen en ben heel enthousiast. Ook over de bereidwilligheid van de beheerder om het allemaal soepel te laten verlopen.”

Eigen films

Op deze eerste clubavond van het seizoen is het min of meer traditie dat de clubleden eigen films meenemen voor vertoning. Dat kunnen vakantiefilmpjes zijn of andere producties die nog niet geheel af zijn en waarover men wat tips wil hebben hoe verder te gaan in de montage.

Film ‘Buddy’

Er zal ook ruim aandacht worden geschonken aan de eerste gemonteerde versie van de nieuwe clubproductie: ‘Buddy’, een film met als thema: vriendschap. Een opdrachtfilm van de filmfederatie NH’63 aan alle aangesloten filmclubs in Noord Holland. Verhaal en scenario zijn geschreven door clublid en actrice Annie Akerboom en Yvon Noltes. Voor de hoofdrol strikte men de jonge talentvolle en ambitieuze acteur Morris Hament. Enkele leden van de videoclub bedienden de camera en het geluid en verleenden hand- en spandiensten of werden ingezet als figurant. Tijdens de opnamen werden er ook enkele drone shots gemaakt.

Annie Akerboom heeft zelf de montage voor haar rekening genomen en zal op deze clubavond iets meer vertellen over het productieproces.

De avond begint om 20.00 uur. Belangstelling en wil je daarbij zijn om eens de sfeer te proeven? Meld je dan aan bij de secretaris Susan Griekspoor via 0297-327490 of mail naar: susangriekspoor@gmail.com