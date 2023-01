Videoclub Aalsmeer naar Cinefleur filmfestival

Aalsmeer – Op zondag 5 februari vindt in het Noordwijkse theater De Muze het Cinefleur filmfestival plaats. Op dit festival, georganiseerd door de Noordwijkse Film- en Videoclub (NFVC), worden de beste amateurfilms van de Bollenstreek vertoond. De films zijn ingestuurd door vier clubs, te weten AMFI’66 uit Hillegom, de Leidse Video en Smalfilmliga, de Film- en Videogroep Aalsmeer en Videogroep Close-Up uit Haarlem. Videoclub Aalsmeer neemt met drie films deel. De organiserende vereniging doet traditiegetrouw niet mee aan de competitie.

Een deskundige jury geeft commentaar op de films en maakt aan het einde van de middag bekend welke club dit jaar de beste selectie heeft ingezonden. Er is ook een prijs voor de beste film van het festival.

Het Cinefleurfestival, dat nu zijn 47e jaargang beleeft, wordt natuurlijk bezocht door de leden en familie van de filmclubs. Niet-leden zijn ook van harte welkom in de Muze. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de kwaliteit van de amateurfilms uit de regio, de korte speelfilms en de documentaires, of die kennis wil maken met de verschillende clubs, is dit jaarlijkse spektakel een aanrader.

Het festival begint om 13.00 uur en zal om 17.00 uur worden afgerond. Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via het mailadres: hanstermors@xs4all.nl Prijs: 7 euro per persoon. Op zondag 5 februari vanaf 12.00 uur verkrijgbaar aan de kassa in het theater. De prijs is dan 8 euro. Theater De Muze, Wantveld 2 in Noordwijk. Er is voldoende parkeergelegenheid naast het theater.

Foto: Monteren van films. Foto: Videoclub Aalsmeer