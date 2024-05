Veteranen in het zonnetje op Veteranendag Aalsmeer

Aalsmeer – Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met de Gemeente Aalsmeer de lokale Veteranendag. Alle in de gemeente woonachtige veteranen en hun partners of begeleiders zijn op zaterdag 15 juni aanstaande vanaf 16.00 uur tot circa 18.30 uur welkom in het raadhuis van Aalsmeer voor hún Veteranendag. Inloop is vanaf 15.30 uur.

Muziek en Blauwe Hap

Veteranendag Aalsmeer is een eerbetoon aan alle veteranen die zich van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies nu hebben ingezet voor vrede en vrijheid. De middag staat in het teken van saamhorigheid en gezelligheid. Uiteraard is er een toespraak van burgemeester Gido Oude Kotte. De middag wordt muzikaal omlijst door Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer en er wordt een smakelijke Blauwe Hap opgedist.

Uitnodiging en aanmelden

Alle veteranen woonachtig in de gemeente Aalsmeer die geregistreerd zijn bij het Nederlands Veteraneninstituut, ontvangen deze week een persoonlijke uitnodiging. Zij kunnen zich per e-mail aanmelden op 4en5meiaalsmeer@gmail.com of telefonisch bij Ulla Eurich, voorzitter van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer, via 06-52667700. Wie er prijs op stelt om opgehaald te worden, kan dat bij de reservering aangeven.