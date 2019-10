Verzoek om geld? Eerst checken!

Aalsmeer – Er wordt alom voor gewaarschuwd op televisie en radio en in bladen. Een verzoek tot betaling, ook al is het van familie of vrienden, altijd eerst even checken.

Een inwoonster is er helaas toch ingetrapt. Haar ‘dochter’ vroeg via Whatsapp een bedrag over te maken voor een aankoop. Het geld is overgemaakt, maar niet naar de ‘dochter’. De bewoonster is hierdoor een aanzienlijk geldbedrag kwijt geraakt.

De politie doet onderzoek. Nogmaals, blijf alert en controleer eerst een verzoek om geld, ook bij familie en vrienden. Criminelen gaan ver om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, waardoor het verzoek geloofwaardig overkomt!