‘Verwonderkabinet’ van Femke Kempkes in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Zaterdag 14 oktober aanstaande om 16.00 uur is de feestelijke opening van de tentoonstelling ‘Artem Natura Lab’ van Femke Kempkes in het Oude Raadhuis door Willem Kikkert, wethouder kunst en cultuur. Iedereen is van harte welkom.

Dat Femke Kempkes een veelzijdige kunstenaar is bewijst ze opnieuw met deze bijzondere tentoonstelling. In haar ‘verwonderkabinet’ vertelt ze met haar werken verhalen over haar beleving van natuur. Daarvoor heeft ze materialen als klei, brons, steen, staal, hout en papier omgevormd tot indrukwekkende installaties van grote schoonheid. De werken zijn stuk voor stuk hommages aan bijzondere planten, groeiprocessen en bloeivormen.

Een onderzoek in vorm en beeld naar dat wat allen verbindt: de natuur. Afgepeld, opgestroopt, net geboren, groeiend, afstervend of uitgestorven: alle fases worden belicht. Het is een momentopname van een langdurig onderzoek naar wat natuur kan doen, wat de rol van de mens hierin is en hoe zich dat kan manifesteren. De tentoonstelling ‘Artem Natura Lab’, het ‘verwonderkabinet’ van Femke Kempkes, is in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat te zien tot en met 10 december, iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Entree: uw gift.