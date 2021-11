Vervoerregio zoekt leden voor reizigerspanel

Aalsmeer – De Gemeente Aalsmeer is onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam. De Vervoerregio is onder andere opdrachtgever van het openbaar vervoer (OV) in Amstelland-Meerlanden, waar Aalsmeer onder valt. Om de reiservaring van OV-reizigers te verbeteren, zoekt de Vervoerregio deelnemers voor haar reizigerspanel.

Wethouder Verkeer Robert van Rijn: “Openbaar vervoer vervult een steeds belangrijkere functie in het vervoer. Het is een duurzame manier van reizen en met vrije busbanen en snelle buslijnen wordt het ook steeds aantrekkelijker om de bus te nemen naar bijvoorbeeld Schiphol. Als college en gemeenteraad praten we bestuurlijk met de Vervoerregio, maar de inbreng van reizigers is natuurlijk ook van groot belang. Zij zijn de experts als het aankomt op de reisbeleving. Ik hoop dan ook dat veel mensen uit Aalsmeer en Kudelstaart meedoen met het panel, zodat onze belangen ook vanuit de reizigerskant goed voor het voetlicht komen.”

Thema’s

Via het reizigerspanel kunnen deelnemers een bijdrage leveren aan verschillende thema’s binnen de Vervoerregio Amsterdam. Deze thema’s hebben onder andere betrekking op verkeersveiligheid, openbaar vervoer, bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Inschrijven kan op: https://praatmee.vervoerregio.nl/inschrijven.html. Deelnemers ontvangen drie tot zes keer per jaar een e-mail met daarin een link naar een korte online vragenlijst. Deelname is vrijblijvend.

Punten en cadeaubonnen

Panelleden ontvangen voor elke volledig ingevulde vragenlijst punten. Bij een saldo van 500 punten kan hiervoor een uitbetaling aangevraagd worden. 500 punten vertegenwoordigen een waarde van €5,00. De punten zijn in te wisselen voor cadeaubonnen voor alle artikelen van OVShop (www.ovshop.nl) of bij bol.com. Meer informatie: https://praatmee.vervoerregio.nl.