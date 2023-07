VerspreidNet zoekt bezorgers en chauffeur!

Aalsmeer – VerspreidNet, de bezorger van de Nieuwe Meerbode, is naarstig op zoek naar jongens, meiden en 65+ers die wekelijks op woensdag (in Uithoorn) of donderdag (in Aalsmeer) kranten huis-aan-huis willen rondbrengen. Op dit moment worden in Aalsmeer bezorg(st)ers gezocht voor de omgeving Aalsmeerderweg, Anjerlaan/Violenweg, Oosteinderweg en Brasemstraat/Karperstraat. Iets voor jou/u? Wekelijks een leuk bedrag (8 tot 11 euro per uur) verdienen, in de buitenlucht en geheid vrolijke gezichten bij de ontvangers. Bovendien krijgt iedere bezorger bij aanmelding een bon van Coolblue ter waarde van 15 euro (voorwaarde hierbij is wel dat minstens 3 maanden de krant wordt bezorgd).

Afhaalpunten in alle wijken

Om toch alle inwoners van een wekelijkse krant te kunnen voorzien, heeft VerspreidNet in alle wijken in de gemeente een aantal afhaalpunten ingericht. In totaal 25, onder andere bij supermarkten en winkels, maar bijvoorbeeld ook bij De Spil in Kudelstaart, bij de Mr. Jac. Takkade 8 in Oost, bij het zwembad in de Hornmeer, Rietwijkeroordweg 37 in Stommeer en in het Centrum ook bij het Gezondheidscentrum en de bibliotheek. En natuurlijk is het mogelijk om kranten op te halen bij het kantoor van de Meerbode aan de Visserstraat 10.

Nieuw is het afhaalpunt aan de Aalsmeerderweg 23. Hier heeft VerspreidNet, met goedkeuring van de bewoners, een plastic bak geplaatst waar de Nieuwe Meerbode af te halen is. Op deze manier hoopt VerspreidNet de krant toch zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen. Na een kleine wandeling in de buurt kunt u/jij toch de krant lezen. En neem een extra krant mee voor de (oude) buurman of buurvrouw. Dit wordt zeker op prijs gesteld!

Bezorg(st)ers en chauffeur gezocht

Ondanks het inrichten van afhaalpunten blijft VerspreidNet zich natuurlijk inzetten om de krant huis-aan-huis te kunnen blijven bezorgen. Interesse om bezorg(st)er te worden in Aalsmeer of Uithoorn of chauffeur? VerspreidNet zoekt ook een bestuurder (in bezit van rijbewijs B) om de kranten op woensdag of donderdag uit te rijden naar de bezorgers. Bel 0251-574433 of mail naar info@verspreid.nl voor meer informatie.