Verrassende expositie Fotogroep Aalsmeer

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Wanneer Fotogroep Aalsmeer exposeert dan weet je als bezoeker dat je mooi en verrassend werk te zien krijgt. Dirk Beets van het Cultuurpunt opende dan ook met veel enthousiasme op zaterdag 21 januari de tentoonstelling. Een aantal van de foto’s vergeleek hij – mede bepaald door de sfeer – met schilderijen van internationaal bekende kunstenaars. “Wij komen graag in de foyer van De Oude Veiling exposeren”, roemde voorzitter Adrie Kraan hetgeen werd beaamd door de aanwezige leden. “Het leek ons goed om dit keer vier fotografen te vragen deze ruimte te vullen. Zo kunnen zij eens wat uitgebreider hun werk tonen.” Vier muren met verschillende uiteenlopende onderwerpen. Dat tekent de kracht van de fotoclub. Iedereen heeft zijn eigen visie en handschrift. Marinus van ’t Hof is al 25 jaar lid van de club en laat zich graag door de natuur inspireren. Zijn bomen tonen hun imposante kleurenpracht en onder de reusachtige paddenstoel huizen vast kabouters, dat kan gewoon niet anders. Nieuwkomer Rob Schipper nam de kijkers mee naar Cuba met een mooie, veelzijdige en soms ook originele impressie. Anton van Overveld had als blikvanger zijn fietstocht door Schotland, het moet een erbarmelijke tocht geweest zijn. En tot slot het veelzijdige werk van Ria Scheewe. Wat in haar werk opvalt is dat zij meer naar abstractie durft te kijken hetgeen mooie zoekplaatjes oplevert. Maar haar gefotografeerde tomaten zijn om zo in te bijten.

Onder de bezoekers was ook het erelid Bram van de Wie (al veertig jaar lid van de club). De rijk gevulde tafel met hapjes en drankjes was best aan hem besteed. Hoewel de leden zelf gezorgd hebben voor de inrichting, is het toch Dirk Beets van het Cultuurpunt die deze expositie mogelijk maakt. Wat hem betreft komen er in de toekomst nog veel meer kunstenaars hun werk laten zien in de Huiskamer van Aalsmeer. De tentoonstelling is vrij te bezichtigen gedurende de openingstijden van De Oude Veiling.

Foto: Ria Scheewe (opening tentoonstelling in foyer van De Oude Veiling).