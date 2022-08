Vernieuwde website en app Wandelnetwerk NH

Regio – De wandelwebsite en app van Wandelnetwerk Noord-Holland zijn de afgelopen jaren intensief gebruikt. In 2021 werd de website bijna een miljoen keer bezocht en behaalde de app de 38 duizend downloads. De feedback van enthousiaste wandelaars heeft Recreatie Noord-Holland, beheerder van website en app, gebruikt als basis voor de updates. Door de nieuwe versies is de organisatie de wandelaar nog beter van dienst.

Efficiënt wandelnetwerk

Wandelnetwerk Noord-Holland verbindt ommetjes en langere wandeltrajecten tot één groot wandelgebied. Via de website en app kiezen wandelaars uit een ruim routeaanbod of stellen zelf een route samen via keuzepunten. Buiten in het veld wijzen gekleurde pijlen de weg en de app toont onderweg de route en locatie van de wandelaar. Verdwalen is bijna onmogelijk.

Verbeterde gebruiksvriendelijkheid

In de loop der jaren klonken steeds vaker specifieke wensen van gebruikers van website en app. Daarom werd het tijd voor een 2.0 versie. De uitstraling is veranderd en beide zijn sneller geworden. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe functionaliteiten. In de planner en het routeoverzicht is nu bijvoorbeeld direct te zien of er een afsluiting is vanwege het broedseizoen. En zoeken op routes waar honden zijn toegestaan of routes van specifieke afstanden zijn handige nieuwe items. De gebruikers worden op hun wenken bediend.

Wandelen na coronapandemie

De informatiekanalen van Wandelnetwerk Noord-Holland zijn erg populair. In 2021 werd de website bijna een miljoen keer bezocht en behaalde de app 38 duizend downloads. Nederland ging massaal aan de wandel. De coronacrisis en overheidsmaatregelen verklaren de opvallende bezoekpieken in de afgelopen twee jaar. Uit onderzoek van Stichting Wandelnet bleek dat ruim 83% van de Nederlanders ook na de pandemie wilde blijven wandelen. De statistieken van Wandelnetwerk Noord-Holland geven dat ook aan; het gemiddeld aantal unieke websitebezoekers per maand is nu al verdubbeld ten opzichte van 2019.

Routes voor iedere wandelaar

Dankzij de samenwerkingen met vele gemeenten en de provincie Noord-Holland wachten in bijna de hele provincie vele routes op de grote en kleine wandelaar. Wandelnetwerk Noord-Holland bestaat momenteel uit ruim 3500 kilometer routes in zeven regio’s: Alkmaar, Kop van Noord-Holland, Laag-Holland, Midden-Kennemerland, Westfriesland, Gooi en Vechtstreek en Amstelland. Vanaf 2023 sluit de regio Zuid-Kennemerland zich bij dit lijstje aan.

Foto: Wandelnetwerk Noord-Holland lanceert vernieuwde website en app.