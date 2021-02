Vernieuwde bamboebrug in Bos in gebruik

Amstelland – Vrijdag 19 februari openden wethouders Floor Gordon (Amstelveen) en Laurens Ivens (Amsterdam) de vernieuwde Bamboebrug die toegang geeft tot het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. Volgens beide wethouders (openbare ruimte, groen) staat de opening symbool voor meer samenwerking tussen Amsterdam en Amstelveen in het Amsterdamse Bos dat beide gemeenten met elkaar verbindt.

De 175 meter lange voetbrug, die in 2000 werd aangelegd, was het eerste bamboe bouwwerk van Nederland. De brugleuningen bleken helaas niet bestand tegen het Nederlandse klimaat. Na de renovatie, waarbij de brugleuningen werden vernieuwd, is de brug klaar voor gebruik. De staanders van de nieuwe leuningen zijn ontworpen in de vorm van een draak, passend bij het Japanse karakter van het Bloesempark, dat de brug ontsluit.

Op de vernieuwde brug, die is gemaakt van bamboe en composiet, is een aantal zitjes toegevoegd zodat bezoekers van de omgeving kunnen genieten. De vernieuwing van de brug is naast de financiële bijdragen van Amsterdam en Amstelveen mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Rijkswaterstaat aan Amsterdam ter compensatie van het werk aan de A9 in het Amsterdamse Bos.

Foto: Marco Keyzer