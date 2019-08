Vernieling op het Surfeiland

Aalsmeer – In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 augustus heeft er een vernieling plaatsgevonden in de toiletten op het Surfeiland.

De beveiliging, die standaard op het Surfeiland aanwezig is, wist drie personen staande te houden. Of dit ook de personen zijn, die de vernieling aangericht hebben, is nog onbekend.

De politie is ter plaatse geweest en heeft een aantal gegevens genoteerd, onder andere van de drie personen. Er wordt waarschijnlijk aangifte gedaan door het restaurant.

Foto: VTF – Laurens Niezen