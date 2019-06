Vermissing Frederik Pallesen in Opsporing Verzocht

Aalsmeer – Sinds 15 januari dit jaar wordt Frederik Pallesen, woonachtig in Aalsmeer, vermist. De Poolse man was het laatst gezien in de Hornmeer. Hij heeft de woning waar hij verbleef zonder telefoon verlaten. In de regionale kranten hebben in januari enkele oproepen gestaan, evenals op facebook gevraagd werd naar Frederik uit te kijken. Tot nu toe zonder resultaat.

Vanavond, dinsdag 18 juni, wordt er tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht op Nederland 1 aandacht aan zijn vermissing besteed. Het programma is begonnen om 20.30 uur, snel schakelen dus.

De uitzending is terug te kijken via de site van het Avro Tros programma. Mocht u/jij meer informatie hebben, neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wie liever anoniem wenst te blijven, maar een mogelijke aanwijzing heeft, kan bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto: Frederik Pallesen (Politie Aalsmeer Uithoorn).