Verlichte botenshow: Wat een spektakel

Aalsmeer – Naast met de braderie begint feestmaand september in Aalsmeer al vele jaren met de verlichte botenshow en het grootse vuurwerkspektakel. Zo ook zaterdag 2 september. De verlichte botenshow kende dit jaar weer veel deelnemers, waarvan een groot aantal deelnemers flink had uitgepakt om het publiek en de jury te trakteren. Publiek was er in overvloed, vooral langs de Aalsmeerderdijk zaten heel veel mensen. Bewoners hier hadden tentjes opgebouwd en maakten er met familie en vrienden een gezellig feestje van.

Geen verlichting en harde muziek

Een minpuntje was toch ook dit jaar weer dat er tussen de prachtig verlichte boten heel veel (kleine) bootjes zich onverlicht tussen de stoet bewegen. Een ergernis voor alle deelnemers en kijkers en ook best gevaarlijk. Dit onverantwoordelijke gedrag is de politie ook opgevallen en het voornemen is om hier volgend jaar harder (met proces-verbaal) tegen op te treden. En de politie heeft veel telefoontjes gekregen over overlast van harde muziek tot laat in de nacht. Dat er een feestje ‘gebouwd’ wordt langs de Ringvaart nabij de woning en dat families op eilanden gaan kijken is natuurlijk prima, maar niet tot diep in de nacht en zeker niet met heel harde muziek (draagt ver op het water).

Winnaars Awards

Meedoen aan de verlichte botenshow is mogelijk een prijs winnen, de zogenaamde Vuur en Licht Awards. Deze zijn dit jaar gewonnen door (weer) Frank Weening en Remco Maarsen. De twee vrienden hadden weer groots uitgepakt met een groot scherm aan boord en allerlei Aalsmeer items. Ook de draaiende spinners (zie foto) zijn met een prijs beloond. Dit kunstwerk is gemaakt door Alderd Leegwater, Ron Weij, Erik Landwehr, Marcel van der Lip en Johan Colijn. Gefeliciteerd! Binnenkort vindt de prijsuitreiking plaats.

Foto: www.kicksfotos.nl