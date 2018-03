Verkoopdag Historische Tuin goed bezocht

Aalsmeer – Het was zaterdag 24 maart een mooie lentedag. Prima weer om na de koude winter aan de slag te gaan in de tuin. Opruimen, vegen en een upgrate geven met bomen, heesters en andere planten. Dit perkgoed aankopen kon op de Historische Tuin waar de jaarlijkse, traditionele verkoopdag werd gehouden.

Om negen uur in de ochtend stonden de experts en verkopers klaar om te helpen en deskundig advies te geven en allen konden gelijk ‘aan de bak’. Vanaf de opening kwamen vele inwoners naar de Tuin om een keuze te maken uit het brede assortiment seringenstruiken, fruitbomen, hortensia’s, confieren, buxusboompjes en klimplanten. En omdat vaste bezoekers weten dat op ook echt op is, arriveerden de meeste kopers vroeg in de ochtend. Natuurlijk was er ook voor de wat latere klanten ook nog genoeg te koop.

Met kruiwagens van de Tuin konden de nieuwe aankopen naar de auto’s en enkele boten vervoerd worden. Alom tevreden en blije gezichten, de bezoekers vanwege hun aankopen en de medewerkers en vrijwilligers van de Historische Tuin vanwege de goed verlopen en druk bezochte verkoopdag.

Foto: www.kicksfotos.nl