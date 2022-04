Verkoop Zonnebloem-loten in Kudelstaart

Kudelstaart – Vrijdag 22 en zaterdag 23 april staan vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kudelstaart bij Albert Heijn om Zonnebloem loten te verkopen.

Voor de Zonnebloem is het belangrijk om zoveel mogelijk loten te verkopen. Voor elk lot dat verkocht wordt, krijgt de Zonnebloem Kudelstaart, een bedrag uit Breda waar het Zonnebloem-hoofdkantoor is gevestigd. Voor dat geld kan de Zonnebloem weer leuke uitjes of gezellige middagen houden voor haar gasten. De Zonnebloem vindt het belangrijk dat er aan de ouderen in Kudelstaart wordt gedacht en organiseert huisbezoeken en leuke uitstapjes en deze kosten geld. Daarom: Koop loten, zodat de Zonnebloem zich kan blijven inzetten voor de medemens.

De loten zijn 2 euro per stuk. Omdat niet iedereen contact geld bij zich heeft kunnen loten ook met een QR code betaald worden. Dit is niet alleen handig, maar ook een veilige manier van betalen. Voor meer informatie over de Zonnebloem of ook gast worden? Neem dan contact op met Els Schaefers via 0297-342414.