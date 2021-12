Verkoop oliebollen voor Dorpskerk Leimuiden

Leimuiden – Na een jaar niet bakken gaan vrijwilligers van de Dorpskerk Leimuiden de handen uit de mouwen steken en gaan samen weer heerlijke oliebollen en appelbeignets bakken. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor onderhoud van de stilte tuin, voor activiteiten die georganiseerd worden voor de mensen in het dorp, zoals de gezamenlijke maaltijden, koffie ochtenden, filmavonden en de Dorpskerkconcerten, en natuurlijk het onderhoud van de monumentale kerk. De oliebollen en appelbeignets worden verkocht vanuit De Ontmoeting.

Het bakken gebeurt in de moderne ruime kraam met drie bakpannen. Hierin worden de circa 7000 oliebollen en de zo’n 2500 appelbeignets gebakken. De vrijwilligers beginnen met het schillen van de appels en het maken van beslag voor de oliebollen en appelbeignets. Wanneer het eerste beslag lang genoeg heeft gerezen kunnen de bakkers aan de slag en zodra er voorraad is kan de verkoop beginnen.

Dit jaar is de verkoop op donderdag 30 december van 10.00 tot 18.00 uur en op Oudejaarsdag, vrijdag 31 december, is de kraam geopend van 8.00 tot rond 16.00 uur. De kraam is te vinden voor de kerk.