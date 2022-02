Verkiezingen: Keuze uit 6 partijen in Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijdag 4 februari is de openbare zitting gehouden voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart. De bijeenkomst was ook te volgen via de livestream op de website van de gemeente. De verbinding in deze verliep niet helemaal vlekkeloos. Op het laatste moment wist de technicus het live-contact aan te zetten en halverwege werd de zitting onderbroken vanwege een korte storing.

Sjoerd Vellenga, waarnemend voorzitter van het Centraal Stembureau Aalsmeer, herhaalde voor de zekerheid de lijst met deelnemende kandidaten, 77 in totaal. Geen van hen hoefde overigens na controle geschrapt te worden. Er zijn geen onzuiverheden gevonden. Ook werd tijdens deze zitting de nummering, volgorde, bekend gemaakt. Inwoners kunnen in maart hun stem uitbrengen op zes partijen met allen een behoorlijk aantal namen op de kieslijst. Absoluut Aalsmeer spant in deze de kroon, liefst 19 kandidaten waaruit een keuze gemaakt kan worden.

De zes partijen hebben allen afgelopen vier jaar ook deelgenomen aan de verkiezingen, er hebben zich geen nieuwe partijen gemeld. De volgorde is bepaald op grootte van de partijen: 1. CDA, 2. VVD, 3. Absoluut Aalsmeer, 4. GroenLinks, 5. D66 en 6. Partij van de Arbeid (PvdA).

Bij het CDA kan gestemd worden op 12 kandidaten, lijsttrekker is huidig wethouder Bart Kabout. De VVD wordt aangevoerd door Dirk van der Zwaag (samen met huidig wethouder Robert van Rijn) en de lijst telt totaal 13 namen. Lijsttrekker bij Absoluut Aalsmeer is opnieuw Dick Kuin. Ook bij GroenLinks een vertrouwde lijsttrekker, Ronald Fransen (10 kandidaten), evenals bij de PvdA, Jelle Buisma (14 kandidaten). Op één bij D66 staat Sybrand de Vries (9 kandidaten). Alvast kennis maken met alle politici (in spé) kan via de websites van alle partijen. Alle kandidaten worden hier (met foto) voorgesteld. Ook de verkiezingsprogramma’s zijn te lezen op de websites.