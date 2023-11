Verkiezing Tweede Kamer: Elke stem telt!

Aalsmeer – Op woensdag 22 november vindt de vervroegde Tweede Kamerverkiezing plaats. Door te stemmen bepaalt u mede wie de komende vier jaar lid worden van de Tweede Kamer. Binnenkort ontvangt u via de post uw stempas. Volgens burgemeester Gido Oude Kotte is het belangrijk om te gaan stemmen. “Het gaat bij de Tweede Kamerverkiezingen om belangrijke onderwerpen die ons allemaal raken. Stel uzelf daarbij de vraag: wat hebben we nodig voor een goede toekomst? En welke persoon of partij kan dat volgens u het beste doen? Kijk niet alleen naar het verkiezingsprogramma, maar ook waar een partij voor staat. Een stemwijzer kan u hierbij helpen. Denk niet: wat maakt die ene stem uit. Het komt echt voor dat één stem het verschil maakt. Dus elke stem telt, ook die van u.” De stemlokalen zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Om te kunnen stemmen, heeft u uw stempas en uw identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. Op uw stempas staat een stembureau in uw buurt, maar u mag stemmen in ieder stembureau in Aalsmeer. Deze verkiezing zijn er 18 stembureaus in Aalsmeer. Alle bureaus zijn toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Op het raadhuis staat een stemapparaat met audio-ondersteuning voor mensen met een visuele beperking, zodat zij zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

Volmacht

Kunt u zelf niet kunt stemmen? Geef een volmacht af. Bij een volmacht vult u de achterkant van uw stempas in. Dat kan tot op de dag van de verkiezingen. Deze volmacht is alleen geschikt als de persoon die namens u gaat stemmen, zelf ook in Aalsmeer stemt. Geef de gemachtigde uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee. Een kopie van een identiteitsbewijs kan ook via een smartphone worden getoond.

Andere gemeente

Wilt u een kiezer in een andere gemeente voor u laten stemmen? U kunt ook iemand die in een andere gemeente woont machtigen om voor u te stemmen. Vraag dan een ‘schriftelijke volmacht’ aan via het formulier ‘Verzoek om per volmacht te mogen stemmen’. Bij uw verzoek voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs toe. Het formulier moet uiterlijk 17 november 2023 in het bezit van de gemeente zijn.

Hulp bij het stemmen

Voor mensen met een beperking zijn er verschillende websites met extra uitleg en hulp bij het stemmen. Kijk op www.hoewerktstemmen.nl en www.alzheimer-nederland.nl/stemmen. Er zijn ook verschillende stemwijzers: www.stemwijzer.nl, www.kieskompas.nl. en www.mijnstem.nl. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen in Aalsmeer op: www.aalsmeer.nl/verkiezingen.