Verkiezing ‘Onderneming van het Jaar’ van start

Aalsmeer – Het gaat gelukkig goed met de coronacijfers. Een goede reden om te starten met organisatie van de ‘Onderneming van het Jaar’ verkiezing. De feestelijke finale-avond wordt gehouden op 12 november in The Beach.

“Alle bedrijven hebben de afgelopen tijd te maken gehad met het coronavirus. Sommige zijn hard geraakt, andere minder en een aantal heeft gelukkig zelfs winst kunnen maken. De Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrijven bleven ondernemersgeest uitademen en hebben ook veel flexibiliteit en vaak ook innovatie laten zien in deze periode. Iets om trots op te zijn”, aldus wethouder Robert van Rijn. “Daarom ben ik erg blij dat we, samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer weer de ‘Onderneming van het Jaar’ verkiezing gaan organiseren, zodat ons bijzondere ondernemersklimaat het podium krijgt wat zij verdient.”

Doel en categorieën

Het doel van deze verkiezing is om ondernemingen in Aalsmeer te stimuleren zich te presenteren en om andere ondernemers aan te zetten tot een duurzame, innovatieve en creatieve invulling van het ondernemerschap. Iedereen kan een onderneming voorgedragen. De categorieën zijn: MKB klein (tot 25 fte), MKB groot (vanaf 25 fte), Starters (bedrijf is jonger dan drie jaar) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers).

Extra prijzen en nomineren

Dit jaar zijn er twee extra prijzen. De ‘Innovatieprijs in coronatijd’ voor het bedrijf die innovatief/creatief in coronatijd is omgegaan met zijn/haar bedrijfsvoering en nieuw is de publieksprijs. Deze publieksprijs is een aanmoedigingsprijs voor alle ondernemers die genomineerd zijn voor de verkiezingen. Voor deze extra prijs is geen voorronde en alle genomineerde bedrijven doen mee voor deze prijs. Weet u een mooi bedrijf die voor één van deze prijzen in aanmerking komt? Nomineer deze dan via www.nieuwondernemendaalsmeer.nl. Aanmelden kan tot 18 juli. De prijzen worden uitgereikt op de finale -avond.

Organisatie

De ‘Onderneming van het Jaar’ verkiezing wordt georganiseerd door de initiatiefnemers en een projectgroep in samenwerking met de partners en de gemeente Aalsmeer.

Fotobijschrift van de organisatie: V.l.n.r Dick Helsloot (gemeente Aalsmeer), Wouter de Vries (NOA), Ruud Vismans (NOA/The Beach), Kirsten Verhoef (NOA/Sylt Support), Robert van Rijn (wethouder EZ), Sabine Joore (Sylt Support), Laura Tas (gemeente Aalsmeer), Dorine Pronk (Sylt Support) en Eliza Roemer (Sylt Support). Niet op de foto staan Daisy Evers (Happy Island) en Wendy Verbeek (Verbeek Advies).