Verkeerssituatie Ringdijk 2e Bedijking verbeterd

De Ronde Venen – De rijbaan van de Ringdijk 2e Bedijking is volledig vernieuwd. Daar waar de fundering slecht was, is deze opnieuw aangebracht. Verzakkingen zijn hiermee hersteld. Bomen in de berm tussen de rijbaan en het fietspad zijn gekapt, hier komen nieuwe bomen voor in de plaats. Ook het fietspad parallel aan deze weg is opgeknapt. Evenals de T-splitsing met de A.C. Verhoefweg. De brug over de Kerkvaart is opgeknapt. Om de veiligheid te verbeteren, is er een nieuwe geleiderail aangebracht, de maximumsnelheid verlaagd en zijn er verkeersdrempels aangebracht.

Vernieuwde rijbaan

Het gehele asfalt is tot aan de fundering verwijderd. Daar waar de fundering slecht was, is deze ook verwijderd en overal op gelijke hoogte opnieuw aangebracht. Vanaf daar is een laag van circa 20 cm nieuw asfalt aangebracht. De enorme verzakking van de weg is hiermee opgehaald. Wethouder Anja Vijselaar van Mobiliteit: “Ik ben erg tevreden over de nieuwe, verbeterde verkeerssituatie. Ook zijn er verkeersdrempels aangebracht en is de maximumsnelheid van 80 km/u omlaag gegaan naar 60 km/u. Dit, samen met de nieuw geplaatste geleiderail zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid is verbeterd.”

Fietspad en situatie T-splitsing A.C. Verhoefweg verbeterd

Het fietspad dat parallel langs de rijbaan loopt, is ook opgeknapt. Hier is nieuw asfalt en nieuwe markering aangebracht. Dit geldt ook voor de T-splitsing met de A.C. Verhoefweg. Daar is nu meer ruimte gecreëerd. In de tussenberm van de rijbaan en het fietspad zijn bomen gekapt. Hier komen nieuwe bomen voor terug. Deze kunnen echter nog niet geplant worden omdat er kabels van Stedin onder liggen. Stedin heeft het buiten werking stellen van deze kabels in de planning staan. Zodra dit gebeurd is, zullen de nieuwe bomen geplant worden.

Brug Kerkvaart opgeknapt

De brug over de Kerkvaart is opgeknapt. Leuningwerk is geconserveerd/geschilderd, betonoppervlakken zijn hersteld en asfalt is vernieuwd waarbij een waterdicht membraam is aangebracht en voegovergangen opnieuw gemaakt zijn.

Op de foto: Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit) bij nieuwe geleiderail aan de Ringdijk 2e Bedijking.

Foto: Gemeente De Ronde Venen.