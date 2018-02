Verkeersonderzoek op de N201

Regio. Van maandag 5 tot en met zondag 18 maart vindt in opdracht van de provincie Utrecht een verkeersonderzoek plaats op de provinciale weg N201 tussen Hilversum (vanaf de bebouwde kom) en Schiphol (ter hoogte van de Koolhovenlaan). Langs het tracé worden camera’s geplaatst die in kaart brengen waar voertuigen de N201 oprijden, en waar ze de N201 verlaten. Het plaatsen van de camera’s is al vanaf 22 februari jl. ingezet. Op 5 maart worden ze aangezet om uitsluitend het huidige gebruik van de N201 door gemotoriseerd verkeer te registreren. De N201 is binnen de provincie Utrecht de weg met de meeste vertraging. Daarom is gestart met het programma Toekomst N201 waarin de provincie samen met gebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden werkt aan een toekomstbestendige N201. Hiervoor is onder andere inzicht nodig in de verkeersstromen op de N201 in de huidige situatie. In het verkeersonderzoek van 5 tot en met 18 maart worden deze verkeersstromen onderzocht.

Camera’s

De camera’s registreren voertuigen die de N201 op- en afrijden op basis van het kenteken. Daarmee is bekend wat de herkomst en de bestemming is van de diverse voertuigen en of het gaat om een personenauto, een lichte of een zware vrachtwagen. Bureau Trajan uit Amsterdam voert het onderzoek uit en anonimiseert de kentekens na verwerking. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten in mei beschikbaar.

Meer informatie over het programma en het verkeersonderzoek, inclusief de meest gestelde vragen, is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/toekomstN201. Ook de onderzoeksresultaten zijn in mei via deze website toegankelijk. Voor algemene vragen over de provincie Utrecht: info@provincie-utrecht.nl. Tel. (030) 2589111.