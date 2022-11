Verkeerscontrole politie op beroepsgoederenvervoer

Aalsmeer – In de ochtend van maandag 7 november heeft de politie van Aalsmeer-Uithoorn een verkeerscontrole gehouden op het terrein van bloemenveiling Royal FloraHolland. De controle was in samenwerking met het Team Transportcriminaliteit en het Verkeershandhavings-team van Politie Amsterdam en doel was het gericht controleren op het rijden onder invloed van bestuurders in het beroepsgoederenvervoer.

Schokkend is het, aldus de politie, te moeten constateren dat zeven van de dertig gecontroleerde bestuurders vermoedelijk onder invloed reden. Van al deze verdachten is bloed afgenomen, nadat een eerste test aangaf dat er mogelijk drugs in het lichaam zaten. Doordat deze manier van controle een tijdrovend klusje is, zijn er maar dertig bestuurders gecontroleerd. Tijdens de controle zijn nog enkele bekeuringen voor andere feiten uitgedeeld.

Een waarschuwing van de politie tot slot: “Hopelijk ten overvloede, maar houd er rekening mee dat als je drugs gebruikt, dit lang in het lichaam blijft zitten. Je mag dan ook al die tijd niet als bestuurder deelnemen aan het verkeer.”