Verkeer, energie en jongerenraad in commissies

Aalsmeer – Volgende week komen de commissies bijeen voor oordeelsvormende vergaderingen in het Raadhuis. Op dinsdag 6 mei komt de commissie Ruimte bijeen en op de agenda staan het vaststellen van het verkeerscirculatieplan en het masterplan Energie. Het doel van het verkeerscirculatieplan is om een visie op de toekomstige verkeersnetwerken in Aalsmeer te ontwikkelen. Het doel van het masterplan Energie is om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Op donderdag 8 mei is de raadzaal vervolgens voor de leden van de commissie Maatschappij en Bestuur. Besproken wordt de rapportage van de Rekenkamer inzake subsidieverstrekking en de opzet en installatie van de jongerenraad. Het doel is de participatie van jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart te bevorderen en hen bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid beter rekening te houden met de belangen en perspectieven van jongeren. Besloten wordt de vergadering met de Kadernota 2026 en Ontwerpbegroting 2026-2029 Vervoerregio Amsterdam. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur en publiek is welkom om te komen luisteren.