Verdrietig nieuws uit het Amsterdamse Bos

Amstelland – Afgelopen zaterdag is een van de hooglanders in het Amsterdamse Bos verdronken, nadat een hond door een sloot het gebied van de kudde hooglanders in was gegaan. Dat gebied is verboden voor honden. De hond joeg de kudde op, waarbij een koe de Nieuwe Meer in vluchtte. Ook in het water werd het dier nog achterna gezeten door de hond. De hooglander is uiteindelijk verdronken.

De Boswachterij en de kuddebeheerders zijn ontdaan door dit dramatische voorval. Steeds vaker zorgen loslopende honden voor overlast in het Bos. Vooral de confrontaties tussen honden en paarden leiden tot gevaarlijke situaties, voor de paarden en de ruiters. Ook kunnen honden kleinere zoogdieren opjagen en broedende dieren verstoren. Het verlies van de prachtige hooglander doet Team Amsterdamse Bos verdriet.

Aan hondeneigenaren wordt gevraagd goed op hun viervoeters te leggen en aan de lijn te houden waar dit wordt aangegeven.

Archieffoto van Schotse hooglander