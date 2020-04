‘Verapad’ officieel in gebruik genomen

Aalsmeer – Vrijdag 24 april heeft Vera samen met wethouder Robert van Rijn officieel het zebrapad aan de Ophelialaan in gebruik genomen. Dit deed zij door een lint door te knippen.

Vera wilde graag zelf naar school kunnen lopen. Omdat ze hiervoor de Ophelialaan over moest steken vonden haar ouders het niet veilig genoeg voor haar. Daarom schreef zij een brief aan de gemeente met de vraag of hier een zebrapad kon komen, zodat haar ouders het wel veilig genoeg vonden voor haar om hier over te steken.

Wethouder Robert van Rijn: “Verkeersveiligheid is belangrijk. Zeker voor schoolgaande kinderen. Vera had zo’n mooie brief gestuurd. We zijn eerst samen gaan kijken bij de plek waar ze oversteekt en daarna kon het zebrapad snel worden aangelegd.”

Vera heeft het zebrapad gesigneerd en gedoopt tot ‘Verapad’. Ook haar ouders waren blij met de aanleg van het zebrapad en Vera mag nu na de vakantie zelf naar school lopen.