Veiling Kudelstaart: Donatie goed besteed!

Kudelstaart – De stichting schaatstrainingsgroep VZOD en de stichting skeelerbaan en natuurijsbaan Kudelstaart hebben in nauwe samenwerking voor een unieke prestatie gezorgd. Juist in de week van de schoolvakantie dook de temperatuur ruim onder nul en is er met man en macht gewerkt aan een prachtige ijsvloer op de skeelerbaan in Kudelstaart.

In de avond en tot diep in de nacht werd er gewerkt om de baan voor kinderen en volwassen tot iets unieks in Kudelstaart en wijde omgeving te maken. In navolging tot de Coolste Baan van Nederland kreeg de baan in Kudelstaart al snel de naam van de Coolste Baan van Kudelstaart.

Sproeiboom

Dankzij de financiële steun van onder andere de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart kon de stichting tijdig tot aanschaf van goed materiaal overgaan. Werd voorheen gesproeid met een giertank, nu kon worden gewerkt met een sproeiboom die zorgt voor veel fijnere druppels, waardoor het aanbrengen van de eerste lagen ijs op de baan beter en veel sneller kon gebeuren. Bestuursleden van de veiling Kudelstaart namen een kijkje op de Coolste Baan van Kudelstaart en konden met eigen ogen zien dat de investering in het materiaal om een goede ijsvloer te maken prima was besteed.

Fantastische schaatsweek

De toestroom van kinderen was enorm en zeker vooraf niet zo verwacht. Op twee avonden was er Disco on Ice en Lichtjestocht en tevens werd een Elfstedentocht gehouden met afstempelen onderweg. Ook hebben de leden van VZOD hun trainingsochtend in ‘eigen dorp’ kunnen rijden in plaats van op de ijsbaan in Haarlem. Natuurlijk ontbrak de koek-en-zopie tent niet. De leden van de schaatstrainingsgroep en de skeelerbaan hebben heel veel Kudelstaartse kinderen maar ook volwassenen een fantastische schaatsweek bezorgd. Een aktie in het kader van Kudelstaart voor Kudelstaart.

Foto: De ‘ijsmeesters’ van de Coolste Baan van Kudelstaart met daar tussenin Eppo Buskermolen en Aad van der Hoorn, bestuursleden van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Van links naar rechts: Jeroen Buskermolen, Peter Kuipers, Eppo Buskermolen, Nico Kuipers, Aad van der Hoorn en Kees Alewijnse.