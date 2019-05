Veiling Kudelstaart: Bijna 20.000 euro!

Kudelstaart – Gezellig vol zat het Dorpshuis van Kudelstaart afgelopen zaterdag 11 mei. De lang verwachte veiling Kudelstaart voor Kudelstaart stond op het programma en een grote groep vrijwilligers heeft zich enkele maanden flink ingezet om mooie kavels bijeen te vergaren.

Om precies acht uur werden de hamers ter hand genomen door veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema. Het was de zestiende keer op rij dat de twee heren het publiek opzwepen om maar vooral meer te bieden. De boeketten op deze zaterdag voor moederdag doen het altijd goed en ook dit jaar waren de emmers met bloemen na afloop leeg.

Burgemeester ‘verkocht’

Veel animo is er ieder jaar weer voor de diensten die door inwoners aangeboden worden. Toch leuk om een dag in een cabriolet te mogen rondrijden of heerlijk te mogen genieten van een schoonheidsbehandeling. Ook bekende inwoners bieden hun diensten aan en de nieuwe burgemeester Gido Oude Kotte zei eveneens ‘ja’ om de handen uit de mouwen te willen steken. Er is flink geboden door de aanwezigen en z’n echtgenote, zij bood 600 euro, maar uiteindelijk is de eerste burger ‘verkocht’ voor liefst 1.060 euro. Hiervoor gaat hij een dagje meewerken op de Historische Tuin.

De veiling Kudelstaart heeft het mooie totaalbedrag van bijna 20.000 euro opgeleverd. Lokale verenigingen en instanties kunnen een project aanmelden bij Kudelstaart voor Kudelstaart om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.veilingkudelstaart.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl