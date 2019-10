Veiligheidsdag bij de brandweer

Uithoorn – Het is weer tijd voor de jaarlijkse Veiligheidsdag vandaag, zaterdag 5 oktober, in Uithoorn. Tussen 11.00 en 16.00 uur worden diverse demonstraties gegeven door de politie en de brandweer in de brandweerkazerne aan de Zijdelweg 1. Ook de ambulancedienst, de EHBO, Burgernet en Veilig Verkeer Nederland zijn aanwezig en geven informatie.

Bezoekers kunnen onder andere een politieauto aan de binnenkant bekijken, een ritje maken in de brandweerwagen en natuurlijk kunnen vragen gesteld worden aan de aanwezige agenten, brandweer-vrijwilligers en medewerkers van de ambulancedienst.

Ook worden er diverse demonstraties gegeven die een realistisch beeld laten zien van de dagelijkse werkzaamheden van de brandweer. Voor de jeugdige bezoekers is de jeugdbrandweer aanwezig om te helpen bij de blusspelletjes en durfals mogen mee met de autoladder naar bijna 30 meter hoogte. Iedereen is van harte welkom en neem vrienden en familie mee naar deze leuke en informatieve dag.

Na deze dag interesse om (ook) vrijwilliger te worden bij de brandweer? Het korps Uithoorn heet nieuwe collega’s van harte welkom!

Foto: Brandweer Uithoorn