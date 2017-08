Veenlopers tekenen sponsorcontract

De Ronde Venen – Atletiekvereniging de Veenlopers organiseert jaarlijks het grootste sportevenement van de Ronde Venen: de Zilveren Turfloop. Zet de datum alvast in uw agenda, zondag 5 november is er de mogelijkheid mee te doen aan de 5, 10 en 16, 1 kilometer, de businessloop en de G-run.

Natuurlijk ontbreekt ook de Rabo GeZZinsloop niet in het programma. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen hun sportieve prestaties laten zien op het verkeersveilige parcours van 1 kilometer rondom het sportpark.

Zonder sponsors kan zo’n groot evenement niet georganiseerd worden en de organisatie kan trots melden dat de Rabobank ook dit jaar hoofdsponsor is van de Rabo GeZZinsloop. Afgelopen dinsdag werd tijdens de trainingsavond het contract getekend door de voorzitter van de vereniging en Ronald Meijer, directeur van Rabobank Rijn en Veenstromen. Alle informatie over de Zilveren Turfloop is terug te vinden op de website: www.zilverenturfloop.nl